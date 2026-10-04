Ez egy jakobinus banda

Rákay Philip felháborodónak nevezte a sajtóban megjelent híreket, amelyek szerint költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozna a NAV a Petőfi-film miatt. Kifejtette, hogy ő maga a projektcégnek sem tulajdonosa, sem ügyvezetője, sem aláírója nem volt, így jogi alanya sem lehet a vizsgálatnak. Visszautasította a túlárazás vádját, emlékeztetve a nézőket, hogy a film költségvetéséből egy olyan nyolc hektáros, tizenkilencedik századi díszletvárost hoztak létre, amely a jövőben is jelentős bevételeket termelhet a magyar államnak. Hozzátette, hogy a produkción 1400 ember dolgozott, és minden fillért a filmre költöttek.

Pócs János a Bayer show második felében mesélt arról a málnapálinkás ajándékról, amelyet szigetelőszalaggal körbetekerve hozott a műsorba, miután feljelentették a parlamenti szimbólum használata miatt.

A beszélgetés során mindkét vendég éles kritikával illette a Tisza-kormány és Magyar Pétert, az 1950-es évek hangulatához és a jakobinus terrorhoz hasonlítva a jelenlegi politikai és hatósági eljárásokat.