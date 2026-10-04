Mackósok Budapesten – Tíz nap alatt kilenc lakást rámoltak ki a külföldi betörők

Alig tíz nap alatt kilenc budapesti lakásba törtek be azok a külföldi állampolgárságú elkövetők, akiket a rendőrség szeptember 25-én fogott el a belső kerületekben. A banda tagjai kizárólag nappal dolgoztak: először becsengetéssel győződtek meg arról, hogy az otthonok üresek, majd speciális szerszámokkal, „mackós” módszerrel nyitották ki a bejárati ajtókat.