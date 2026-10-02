Hankó Balázs ügyvédje szerint az Ügyészség hibát követett el a letartóztatási eljárása során

Bilincsben, vezetőszáron érkezett meg Hankó Balázs csütörtök délelőtt a Kecskeméti Járásbíróságra. A volt minisztert a NAV MERKUR csoport maszkos kommandósai kísérték az ülésterembe. Az ítéletet több órás tárgyalást követően a bíróság meghozta: Hankó Balázst és egy volt államtitkárát 30 napra letartóztatták.

Orbán Viktor másik miniszterét, Hankó Balázs képviselőt is letartóztatásba helyezte a bíróság – így kommentálta a történteket Magyar Péter. Egy másik posztjában pedig azt írta: önálló frakcióalapításhoz 5 képviselő szükséges, már nem sok hiányzik az első önálló börtönfrakcióhoz.

A döntés után a politikust a NAV munkatársai csakugyan bilincsben és vezetőszáron kísérték ki a teremből, a volt miniszter kifelé jövet csak annyit mondott, hogy az Ügyészség nem engedte neki, hogy nyilatkozzon. Az Ügyészség szóvivője viszont azt állította, hogy nem kérvényezte Hankó Balázs a nyilatkozattételt. Hankó Balázs ügyvédje úgy fogalmazott, hogy bár a volt miniszter kérvényezte, az Ügyészség elutasította a nyilatkozattételt. Tóth M. Gábor az ATV műsorában az eljárás menetét kritizálta, amiért az Ügyészség késve küldte meg számára a letartóztatási indítványt. Az ügyvéd hozzátette, hogy álláspontja szerint nem történt az NKA-ügyben vagyonkezelői szabály megsértése.

Egy koncepciós per részeként tartóztatták le Hankó Balázst és volt államtitkárát – jelentette ki a Fidesz országgyűlési képviselője. Tuzson Bence hozzátette, hogy akik ezt megtették a volt miniszterrel és korábbi államtitkárával, azok a jövőben ezért felelni fognak.