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„Olyan, mint az '50-es évek!”

Emberellenes folyamatok indultak el az országban - ezt nyilatkozta Híradónknak Osztie Zoltán. A katolikus plébános azt mondta, azokkal a mondatokkal, amelyek miatt most támadják, rá akart mutatni, hogy az a nemzeti minimum, ami évek alatt kialakult, most veszélybe került.

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  • Forrás: HírTV
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Osztie atya szerint elég a családi értékek megváltozására, a gender ideológiára vagy a kialakult agresszióra gondolni.

 

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