„Olyan, mint az '50-es évek!”

Emberellenes folyamatok indultak el az országban - ezt nyilatkozta Híradónknak Osztie Zoltán. A katolikus plébános azt mondta, azokkal a mondatokkal, amelyek miatt most támadják, rá akart mutatni, hogy az a nemzeti minimum, ami évek alatt kialakult, most veszélybe került.