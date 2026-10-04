„Olyan, mint az '50-es évek!”

Osztie atya szerint elég a családi értékek megváltozására, a gender ideológiára vagy a kialakult agresszióra gondolni.
Emberellenes folyamatok indultak el az országban - ezt nyilatkozta Híradónknak Osztie Zoltán. A katolikus plébános azt mondta, azokkal a mondatokkal, amelyek miatt most támadják, rá akart mutatni, hogy az a nemzeti minimum, ami évek alatt kialakult, most veszélybe került.
Osztie atya szerint elég a családi értékek megváltozására, a gender ideológiára vagy a kialakult agresszióra gondolni.