„Őt mostantól pufajkás Áronnak kell hívni”

Juhász Áron úgy kezdte támadni a volt miniszter hozzátartozóját, hogy korábban Hankó Balázs felesége a HírTV-nek pont arról vallott: a családot sokszor inzultálták. A tiszás képviselő bejegyzésére rengeteg reakció érkezett. Magyar Péter például kedvelte Juhász Áron posztját. A miniszterelnöki lájk mellett azonban a hozzászólók túlnyomó többségéből ellenérzést váltott ki a politikus posztja.

A mai naptól most már nem létezik Juhász Áron. Mostantól pufajkás Áronnak kell hívni ezt a tiszás képviselőt.

Ezt már a Fidesz országgyűlési képviselője mondta. Radics Béla szerint a kommunista időket idézi a családtagok vegzálása a nevük miatt.