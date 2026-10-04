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„Őt mostantól pufajkás Áronnak kell hívni”

Lemondásra szólította fel Hankó Balázs édesapját egy tiszás politikus. Juhász Áron szerint Hankó Zoltánnak le kell mondani a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöki tisztségéről. Azonban Hankó Zoltánnak az úgynevezett NKA-ügyhöz semmi köze nincs - mutatott rá a Fidesz országgyűlési képviselője. Radics Béla emlékeztetett: a legsötétebb kommunista időket idézi, hogyha valakit a neve miatt vegzálnak. Deutsch Tamás pedig felszólította Magyar Pétert, hogy távolítsa el Juhász Áron képviselőjét a közéletből.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Juhász Áron úgy kezdte támadni a volt miniszter hozzátartozóját, hogy korábban Hankó Balázs felesége a HírTV-nek pont arról vallott: a családot sokszor inzultálták. A tiszás képviselő bejegyzésére rengeteg reakció érkezett. Magyar Péter például kedvelte Juhász Áron posztját. A miniszterelnöki lájk mellett azonban a hozzászólók túlnyomó többségéből ellenérzést váltott ki a politikus posztja.

A mai naptól most már nem létezik Juhász Áron. Mostantól pufajkás Áronnak kell hívni ezt a tiszás képviselőt.

Ezt már a Fidesz országgyűlési képviselője mondta. Radics Béla szerint a kommunista időket idézi a családtagok vegzálása a nevük miatt.

 

 

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