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Felháborodás Aszódon – A Tisza-kormány terveiről csak a Facebookról értesült a polgármester

Az aszódi lakosok és a polgármester is hiányolják az egyeztetést a kormánnyal. A Tisza Párt ugyanis szélerőműveket akar telepíteni a településre és környékére, melyről sem társadalmi egyeztetést nem tartottak, és tájékoztatást is csak a közösségi oldalaikon adtak. Győrfiné Dr. Hajdú Szilvia elmondta: nem a megújuló energiát ellenzi, hanem azt, hogy a háta mögött akar a kormány dönteni a településről.

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  • Forrás: HírTV
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A Tisza-kormány érintettség, tájékoztatás és érdemi társadalmi egyeztetés nélkül tervez szélerőmű-telepítést az aszódi járásban. Győrfiné dr. Hajdú Szilvia, Aszód polgármestere a közösségi médiából szerzett tudomást a térséget érintő tiszás elképzelésekről, amelyekről sem a lakosságot, sem a helyi városvezetést nem értesítették előre. Bár a polgármester hangsúlyozta, hogy nem a megújuló energiaforrások ellen fogalmazta meg kritikáját, elfogadhatatlannak tartja, hogy a helyiek életminőségét alapjaiban befolyásoló beruházásokról a megkérdezésük nélkül születnek döntések.

 

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