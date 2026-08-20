Felháborodás Aszódon – A Tisza-kormány terveiről csak a Facebookról értesült a polgármester

A Tisza-kormány érintettség, tájékoztatás és érdemi társadalmi egyeztetés nélkül tervez szélerőmű-telepítést az aszódi járásban. Győrfiné dr. Hajdú Szilvia, Aszód polgármestere a közösségi médiából szerzett tudomást a térséget érintő tiszás elképzelésekről, amelyekről sem a lakosságot, sem a helyi városvezetést nem értesítették előre. Bár a polgármester hangsúlyozta, hogy nem a megújuló energiaforrások ellen fogalmazta meg kritikáját, elfogadhatatlannak tartja, hogy a helyiek életminőségét alapjaiban befolyásoló beruházásokról a megkérdezésük nélkül születnek döntések.