Felháborodás Aszódon – A Tisza-kormány terveiről csak a Facebookról értesült a polgármester

Az aszódi lakosok és a polgármester is hiányolják az egyeztetést a kormánnyal. A Tisza Párt ugyanis szélerőműveket akar telepíteni a településre és környékére, melyről sem társadalmi egyeztetést nem tartottak, és tájékoztatást is csak a közösségi oldalaikon adtak. Győrfiné Dr. Hajdú Szilvia elmondta: nem a megújuló energiát ellenzi, hanem azt, hogy a háta mögött akar a kormány dönteni a településről.