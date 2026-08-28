Fideszes képviselő: Nevetséges Radnai Márk magyarázkodása

Nevetséges Radnai Márk magyarázkodása - jelentette ki Fidesz országgyűlési képviselője. Takács Péter Péter szerint az augusztus 20-ai közbeszerzés egy mutyi. A történtek után pedig az államtitkárnak távoznia kell a pozíciójából.
Takács Péter Péter szerint az augusztus 20-ai közbeszerzés egy mutyi.
Nevetséges Radnai Márk magyarázkodása - jelentette ki Fidesz országgyűlési képviselője. Takács Péter Péter szerint az augusztus 20-ai közbeszerzés egy mutyi. A történtek után pedig az államtitkárnak távoznia kell a pozíciójából.