Egyre nagyobb lehet az elégedetlenség: megtorpant a béremelkedés

Megtorpant a béremelkedés Magyarországon – mutat rá a KSH. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 754 700 forintot, a nettó átlagkeresete pedig 529 700 forintot ért el 2026 júniusában. A bruttó fizetések 7,1 százalékkal, a nettó keresetek 9,4 százalékkal haladták meg csak az egy évvel korábbi szintet. Ráadásul májushoz képest csökkentek a keresetek. A bruttó átlagbér 9 339 forinttal, a nettó pedig 6 137 forinttal lett alacsonyabb. Az elemzők további fékeződésre számítanak ami elégedetlenséghez vezethet.

A témában Hecker Flóriánt, a Világgazdaság újságíróját kérdeztük.