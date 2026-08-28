Szalai Piroska szerint Magyar Péter félrevezette a nyugdíjasokat

Hamis számokat közölt nyugdíjügyben Magyar Péter - mutatott rá a Fidesz országgyűlési képviselője.

A kormányfő csütörtökön jelentette be, hogy január elsejétől 120 ezer forintra emelik az öregségi nyugdíj legkisebb összegét. Szalai Piroska rámutatott: a Tisza a kampányban azt állította, hogy a lépés 280 ezer embert érint, 160 ezer öregségi nyugdíjban részesülőt és 120 ezer rokkantnyugdíjast. Azonban ez a szám a januári bevezetés pillanatában már jóval szűkebb lesz.

Szalai Piroska azt is megjegyezte, hogy több mint 44 ezren külföldről is kaptak nyugdíjat, vagyis csupán 84 ezer embernek volt 120 ezer forintnál alacsonyabb magyarországi nyugdíja.

Kapcsoltuk Szalai Piroskát, a Fidesz országgyűlési képviselőjét.