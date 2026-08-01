Továbbra is erdőtüzek pusztítanak Nyugat-Európában

Görögországban perzselve tör előre a tűz

Az erős szél szombaton több helyen is gyorsan terjedő erdőtüzeket táplált többek között Athén közelében. A hatóságok nagyszabású tűzoltási műveleteket indítottak, és több településen elrendelték a lakosság kitelepítését. Athén nyugati elővárosában hatalmas erdőtűz tombolt pénteken, a füst még az Akropolisz fölött is látható volt.

A helyiek attól tartanak, hogy minden nyáron megismétlődnek a pusztító tüzek, amelyek nemcsak otthonaikat, hanem a környék természetes zöld tüdejét is veszélyeztetik.

Franciaország küzd az erdőtüzekkel

A tűzoltók Bordeaux közelében küzdenek a lángokkal, bár a helyzet már jóval stabilabb, mint az elmúlt napokban. Szombat hajnalban azonban újabb erdőtűz ütött ki a dél-franciaországi Montfort-sur-Argens közelében, ahol a hosszan tartó aszály és a hőhullám miatt rendkívül száraz a növényzet.

Franciaországban idén már nagyobb terület égett le, mint a korábbi rekordévnek számító 2022-ben. A belügyminiszter közlése szerint az év eleje óta országszerte mintegy 308 embert állítottak elő gyújtogatás miatt – akár szándékos, akár gondatlan tűzokozás gyanújával.

A spanyol erdőket is lángtenger borítja

Spanyolországban több régióban is hatalmas erdőtüzek pusztítanak, a lángok megfékezése pedig komoly terhet ró a több ezer tűzoltóra. A nyári tűzszezonban megközelítőleg mintegy 40 ezer tűzoltó dolgozik országosan, de a jelentős pusztítások miatt a forró hónapokban további kisegítő egységeket is bevonnak.