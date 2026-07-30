A szalonnaiak szerint egyre több jel utal arra, hogy szervezetten költöznek Kassáról a településre

A kassai Tóvárosban megkezdődött egy illegális roma telep felszámolása, ahol mintegy kétszázan éltek. Közben olyan hírek kerültek napvilágra, hogy egyes családok Magyarországra költöznek, mégpedig a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szalonnára. Ezek a magyarul nem beszélő családok illegálisan felhúzott, fűtés, vezetékes víz és áram nélküli bódékba laknak. Sajtóhírek szerint a kassai polgármester állhat a háttérben, aki a telep felszámolásával szerezne politikai hasznot magának, bár ezt Blenka Kovacevicova tagadja.

A szalonnai lakókat aggasztják az események, sokak szerint az ilyen betelepítéseket helyi önkormányzati rendelettel kellene megakadályozni. Az egyik szemtanú azt is elmondta, hogy a kassai polgármester asszony a szalonnai polgármesterrel sétált a faluban egy tolmács és egy ügyvéd társaságában. Azt gondolja, hogy ez is egy jel, hogy a beköltözések szervezetten zajlanak. Az egyik szlovákok által vásárolt lakás nyilvánosan elérhető tulajdoni lapján a kassai polgármester van feltüntetve haszonélvezőnek. A kassai városvezető azonban egy nyilatkozatban cáfolta, hogy köze lenne a csoportos betelepítéshez.

Szalonna polgármestere azonban nem tagadta az értesüléseket, miszerint szlovák családok költöztek a településre, sőt, azt mondta: épp a médiaérdeklődés miatt maradhat el az újabb költözés. A szalonnai településvezető szerint úgy kerülnék el a tömeges beköltözést, hogy egy magas lakcímlétesítési díjat vezetnek be.

Egyelőre nem tudni, hogy a Tisza-kormány foglalkozik-e a betelepítések ügyével. A HírTV a belügyminisztériumhoz fordult az ügyben, de adásunk kezdéséig nem kaptunk választ. A szlovák kormány már reagált az eseményekre: a kabinet romaügyi megbízottjának hivatala vizsgálja a Kassáról a magyarországi Szalonnára költözött roma családok ügyét. Alexander Dasko azt ígérte, hogy a következő napokban személyesen is felkeresi az érintetteket Kassán és Szalonnán egyaránt.