Mentik a halakat az alacsony vízszint miatt

A tegnapi rendkívüli melegben pedig már több nagyobb ponty is elpusztult. A vízszint annyira lecsökkent, hogy a horgászok szerint már nem lehetett tovább várni: meg kellett kezdeni a halmentést. A tározóban maradt halakat kiemelik a sekély, felmelegedett vízből és halszállító járművekbe kerülnek. A cél, hogy minél több állatot megmentsenek, mielőtt a víz mennyisége és minősége tovább romlik.

Nem először okoz komoly problémát a szárazság a Gida-pataki tározónál. 2022-ben már teljesen kiszáradáshoz közeli állapot alakult ki, akkor is több mint egy tonna halat kellett kimenteni a tóból. A halmentés során kiemelt állatokat Kis- és Nagy-Tómalomra telepítik át.