„Most bebizonyíthatja, hogy a helyén vannak-e a tökei”

Gajdics Ottó nyitó gondolataira reagálva Huth Gergely élesen bírálta Magyar Péter megnyilvánulásait, hangsúlyozva: a politikai demagógia és a laikus magyarázatok helyett a lakosságnak valódi megoldásokra van szüksége, még ha az nehéz döntésekkel is jár. A beszélgetés során Szentesi Zöldi László a politikai kommunikáció visszáságaira hívta fel a figyelmet, míg Szabó László rámutatott: a mostani helyzet az igazi próbatétele annak, hogyan tud a kormányzat érdemi teljesítményt felmutatni a válságos időszakokban.

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