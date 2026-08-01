Nemrég kezdődött meg egy illegális roma telep felszámolása a kassai Tóvárosban, ahol csaknem kétszázan éltek. Közülük több család is Magyarországra, a Borsod-Abaúj- Zemplén vármegyei Szalonnára költöztek, ebben pedig a kassai kerület polgármestere segítette őket. A szlovák sajtó szerint Lenka Kovačevičová politikai hasznot szeretne húzni a telep felszámolásával, a kerületi vezető azonban ezt cáfolta. Csakhogy a városvezető egy közleményben azt elismerte, hogy valóban segített családoknak Magyarországra költözni, a csoportos betelepítési terveket azonban tagadta.

Telefonon elértük Lenka Kovačevičová, aki a tolmácsán keresztül adott interjút. Adamko Zoltán azt mondta, hogy nem terveznek Magyarországra telepíteni szlovák állampolgárokat. A szalonnai lakosok azonban cáfolták a polgármester asszony szavait, egy hölgy szerint napról napra egyre többen költöznek Szalonnára. Szalonna polgármestere pedig arról számolt be, hogy a tömeges beköltöztetést magas lakcímlétesítési díjjal próbálják elkerülni.

A Belügyminisztérium egy pénteki levelünkre válaszolva azt írta: tisztázni fogják, ki finanszírozta és szervezte a költözést, milyen ingatlan- és hitelszerződések születtek, történt-e kényszerítés, megtévesztés, kiszolgáltatott helyzettel való visszaélés, vagy más jogsértés. Álláspontjuk szerint a problémákat nem elszigetelt települési megoldásokkal kell megoldani, hanem a magyar és a szlovák kormányzati és hatósági együttműködéssel.

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az alábbi kérdésekre válaszolt: