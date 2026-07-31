Karácsony Gergely kritizálni kezdte a Tisza-kormányt

Karácsony Gergely főpolgármester: "Hogyha tényleg azt gondoljuk, hogy politikai rendszerváltás van, akkor az nem lehet, hogy a magyar önkormányzati szektort, ami egyébként a Tisza választási programjában önkormányzatok jogköreinek és forrásainak a visszaadásával kampányolt, akkor fenntartunk egy törvénytelen állapotot, ami egyébként gyakorlatilag a csőd szélére jutotta a teljes önkormányzati világot a fővárossal az élen. Tehát ezen nyilván változtatni kell. Nem gondoljuk azt, hogy egyik pillanatról a másikra erről a költségvetés le tud mondani. Nem gondoljuk azt, hogy ne lennének súlyos érvek a kormány oldalán, de hát ugye ezeket az érveket meg kéne beszélnünk."