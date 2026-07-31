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Karácsony Gergely kritizálni kezdte a Tisza-kormányt

A Fővárosi Közgyűlés vezetője úgy gondolja, hogy beszélnie kellene a kormánynak Budapesttel.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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Karácsony Gergely főpolgármester: "Hogyha tényleg azt gondoljuk, hogy politikai rendszerváltás van, akkor az nem lehet, hogy a magyar önkormányzati szektort, ami egyébként a Tisza választási programjában önkormányzatok jogköreinek és forrásainak a visszaadásával kampányolt, akkor fenntartunk egy törvénytelen állapotot, ami egyébként gyakorlatilag a csőd szélére jutotta a teljes önkormányzati világot a fővárossal az élen. Tehát ezen nyilván változtatni kell. Nem gondoljuk azt, hogy egyik pillanatról a másikra erről a költségvetés le tud mondani. Nem gondoljuk azt, hogy ne lennének súlyos érvek a kormány oldalán, de hát ugye ezeket az érveket meg kéne beszélnünk."

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