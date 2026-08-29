Lassan, lépésről lépésre áll fel a vagyonvisszaszerzési hivatal

Pénteken választotta meg a tiszás többség a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjét, és egyik helyettesét. A következő hetekben újra össze fog ülni az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság és további három elnökhelyettes személyéről fog dönteni. A hivatal felállását bírálta Lánczi Tamás politológus. A szakértő szerint minden jogállamisági normát sért a szervezet létrehozása.

A hivatal felállítását viszont késlelteti, hogy több elnökhelyettesről csak hetek múlva fog dönteni az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság. Az esetet a Mi Hazánk Mozgalom képviselője úgy kommentálta, hogy kudarcot vallott a tiszás többség.

De a hivatal felállását az is késlelteti, hogy nincsen e-mail címe a szervezetnek, amire a bejelentéseket tudnák küldeni az emberek. Erről már Unger Anna beszélt a Telexnek adott interjújában.

Unger Anna azt is megerősítette, hogy valóban nincs vezetői tapasztalata.