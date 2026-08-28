Kiemelt videók

Moszkva megfenyegette Párizst és Londont

Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Maria Zaharova csütörtökön kijelentette, hogy Franciaország és az Egyesült Királyság „a tűzzel játszik” azzal, hogy érzékeny rakétatechnológiát ad át Ukrajnának. Ez egy olyan kezdeményezés, amely, ahogy figyelmeztetett, előre nem látható következményekkel járhat Párizs és London számára.

Vágólapra másolva!

Zaharova azt is hangsúlyozta, hogy Oroszország brit katonai célpontokat támadhat meg Ukrajnában és az ukrán területen kívül is, válaszul azokra az ukrán rakétatámadásokra, amelyeket brit rakétákkal hajtottak végre Oroszország ellen. A brit és francia vezetők hétfőn, a kijevi függetlenség napja alkalmából szervezett Szövetségesek Találkozóján vállalták, hogy fokozott katonai támogatást nyújtanak Ukrajnának – ideértve a titkos technológiákhoz való hozzáférést és a légvédelmi rakéták gyorsabb szállítását. Az Egyesült Királyság hétfőn bejelentette, hogy engedélyezi Kijev számára a titkos technológiákhoz való hozzáférést, hogy elindíthassa saját „Storm Shadow” hosszú hatótávolságú cirkálórakétáinak gyártását, amelyek mélyen behatolva támadhatnak az orosz területen.

A témában Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő és Mihálovics Zoltán politológus fejtette ki véleményét Láncreakció című műsorunkban.

 

Továbbiak a témában