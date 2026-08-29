Magyar Péter kiosztotta Hadházy Ákost, a Tisza-tábort pedig a kritika miatt bírálta

Megfenyegette Hadházy Ákost a miniszterelnök. Magyar Péter azzal vádolta meg a volt független képviselőt, hogy gáncsolja a rendszerváltás ügyét. A NVVH elnökét védve pedig korábban azzal gúnyolta Hadházy Ákost, hogy eredeti foglalkozására tett megjegyzést, azt közölve: egyesek egy állatorvost akartak kinevezni a Vagyon-visszaszerzési Hivatal élére.

Nemcsak Hadházy Ákosnak üzent Magyar Péter a videójában, hanem a tiszás táborának is. A miniszterelnök nekik azt mondta, hogy igazságtalan kritizálni a tiszás többség döntését.



A témában kapcsoltuk Németh Balázst, a Fidesz országgyűlési képviselőjét.