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Magyar Péter kiosztotta Hadházy Ákost, a Tisza-tábort pedig a kritika miatt bírálta

A témában kapcsoltuk Németh Balázst, a Fidesz országgyűlési képviselőjét.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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Megfenyegette Hadházy Ákost a miniszterelnök. Magyar Péter azzal vádolta meg a volt független képviselőt, hogy gáncsolja a rendszerváltás ügyét. A NVVH elnökét védve pedig korábban azzal gúnyolta Hadházy Ákost, hogy eredeti foglalkozására tett megjegyzést, azt közölve: egyesek egy állatorvost akartak kinevezni a Vagyon-visszaszerzési Hivatal élére.

Nemcsak Hadházy Ákosnak üzent Magyar Péter a videójában, hanem a tiszás táborának is. A miniszterelnök nekik azt mondta, hogy igazságtalan kritizálni a tiszás többség döntését.

A témában kapcsoltuk Németh Balázst, a Fidesz országgyűlési képviselőjét.

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