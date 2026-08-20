Lemondott Lázár János

Hozzátette: akkor egyetértett a pártvezetés érveivel abban, hogy a Fidesz megújulása mellett szükség van a politikai folytonosságra is. Lázár János azt írta: ma ezt már másképp látja.

Lázár János egyébként meg is indokolta a lemondásának okát.

Az első a felelősség - írta, a második az önkény: miszerint a Tisza-demokrácia azt jelenti, ők mondják meg, hogy ki indulhat a választásokon és ki nem.. A harmadik ok pedig a megújulás.

A lemondás okairól:

Lázár János döntése a frakció tervezett átalakításának része - közölte a Fidesz. Hozzátették: Magyarország és a magyar emberek érdekében képviselőként végzett munkáját köszönik. A legnagyobb ellenzéki párt a megüresedett mandátum betöltéséről, illetve az átalakítás további lépéseiről a megfelelő időben tájékoztatást ad.