Minisztériumi forrásmegvonásokra kényszerül a kormány?

Megérkezett a selyemzsinór? Melléthei-Barna Márton szerint 2027 végén választhatnak új köztársasági elnököt Baka András helyére

Mérlegképes kormányfő: Magyar Péter 8 napja 1000 milliárdos költségvetési többletről beszélt, most 300 milliárdos forrásmegvonásról hallani

Szégyenfal álcivileknek: a Tisza-kormány államilag támogatott alapítványokat listázott, jónéhány meglepő névre bukkantunk közöttük

Műsorvezető: M. Kovács Róbert

Vendégek:

Szikra Levente, az Alapjogokért központ vezető elemzője

Dudás Zsolt gazdálkodó, politikai influenszer

Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője