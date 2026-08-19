Minisztériumi forrásmegvonásokra kényszerül a kormány?

Megérkezett a selyemzsinór? Melléthei-Barna Márton szerint 2027 végén választhatnak új köztársasági elnököt Baka András helyére
Mérlegképes kormányfő: Magyar Péter 8 napja 1000 milliárdos költségvetési többletről beszélt, most 300 milliárdos forrásmegvonásról hallani
Szégyenfal álcivileknek: a Tisza-kormány államilag támogatott alapítványokat listázott, jónéhány meglepő névre bukkantunk közöttük
Műsorvezető: M. Kovács Róbert
Vendégek:
Szikra Levente, az Alapjogokért központ vezető elemzője
Dudás Zsolt gazdálkodó, politikai influenszer
Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője