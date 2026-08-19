Kiemelt videók

Minisztériumi forrásmegvonásokra kényszerül a kormány?

Nem értjük pontosan, milyen csodákat hajtott végre a Tisza-kormány a költségvetésben, ha máris 300 milliárd összértékű minisztériumi forrásmegvonásokra kényszerülnek.

Vágólapra másolva!

Megérkezett a selyemzsinór? Melléthei-Barna Márton szerint 2027 végén választhatnak új köztársasági elnököt Baka András helyére
Mérlegképes kormányfő: Magyar Péter 8 napja 1000 milliárdos költségvetési többletről beszélt, most 300 milliárdos forrásmegvonásról hallani
Szégyenfal álcivileknek: a Tisza-kormány államilag támogatott alapítványokat listázott, jónéhány meglepő névre bukkantunk közöttük

Műsorvezető: M. Kovács Róbert

Vendégek:
Szikra Levente, az Alapjogokért központ vezető elemzője
Dudás Zsolt gazdálkodó, politikai influenszer
Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője

 

Továbbiak a témában