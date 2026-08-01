Erős földrengés rázta meg Nápoly környékét, áramkimaradásokat és károkat okozva

Tegnap este egy 4,7-es erősségű földrengés váltott ki riadalmat a Nápolyban és a közelében található Flegrei-mezők vulkánikus térségben. A főrengést követően rövid időn belül egy 3,8-as erősségű utórengés is megrázta a térséget. Az ijedtség óriási volt: a lakosok ezrei menekültek az utcákra. Nápoly több negyedében leállt az áramszolgáltatás, százezren maradtak elektromos áram nélkül, 22 családot telepítettek ki otthonából. 21 személy szenvedett sérüléseket az épületrészek beomlása miatt, közülük kettőt sürgősséggel szállítottak korházba.

A részletekről Jánosi Dalma tudósított Rómából.