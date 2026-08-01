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Erős földrengés rázta meg Nápoly környékét, áramkimaradásokat és károkat okozva

4,7-es erősségű földrengés rázta meg Nápolyt és a Flegrei-mezőket, ami az elmúlt 40 év legerősebb földmozgása volt a térségben. 21-en sérültek meg az épületomlások miatt, ketten súlyos állapotban kerültek kórházba. A lakosság nagy része az utcákon töltötte az éjszakát, kőomlások és áramkimaradások nehezítik a helyzetet.

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Tegnap este egy 4,7-es erősségű földrengés váltott ki riadalmat a Nápolyban és a közelében található Flegrei-mezők vulkánikus térségben. A főrengést követően rövid időn belül egy 3,8-as erősségű utórengés is megrázta a térséget. Az ijedtség óriási volt: a lakosok ezrei menekültek az utcákra. Nápoly több negyedében leállt az áramszolgáltatás, százezren maradtak elektromos áram nélkül, 22 családot telepítettek ki otthonából. 21 személy szenvedett sérüléseket az épületrészek beomlása miatt, közülük kettőt sürgősséggel szállítottak korházba.

A részletekről Jánosi Dalma tudósított Rómából.

 

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