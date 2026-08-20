Szent István-nap: Nyitott Országház, kézműves forgatag és újragondolt esti party

A Kossuth téri zászlófelvonással és ünnepélyes tisztavatással kezdetét vette az augusztus 20-i rendezvénysorozat, amely idén is ezreket vonzott a fővárosba. Míg az Országház ingyenes nyílt napján a látogatók a Szent Koronát csodálhatták meg, addig a Budai Várban a jubileumi Mesterségek Ünnepe, kenyéráldás és a megújult Szent István-terem várta az ünneplőket – köztük számos külföldről hazalátogató magyart.