Tuzson Bence: Baka András hivatalba lépése a magyar demokrácia gyásznapja

Augusztus 11-én tette le esküjét Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke, székét pedig augusztus 19-én foglalta el. A munkájához a miniszterelnök jó egészséget kívánt egy közös fotó kíséretében.

Éppen csak elfoglalta helyét Baka András, Melléthei-Barna Márton máris arról elmélkedett egy interjúban, hogy 2027 év végén érkezhet is az új köztársasági elnök, ha a közvetlen választási modellre térnének át.

Illegitimnek tekinti a Fidesz-frakció az új köztársasági elnököt – mondta a párt országgyűlési képviselője. Tuzson Bence szerint a magyar demokrácia gyásznapja, amikor Baka András hivatalba lépett. A politikus hozzátette: minden európai alkotmányos elvvel ellentétes volt Sulyok Tamás eltávolítása, így megfontolják, hogy más fórumokon továbbvigyék az ügyet.