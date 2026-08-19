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Tuzson Bence: Baka András hivatalba lépése a magyar demokrácia gyásznapja

Jó egészséget kívánt a miniszterelnök Baka Andrásnak a munkájához. Magyar Péter sógora azonban már azon elmélkedik, hogy 2027-ben új köztársasági elnököt is választhatnak. Tuzson Bence pedig illegitimnek tekinti a hivatalba lépő államfőt.

  • Híradó
  • 58 perce
  • Frissítve: 55 perce
  • Forrás: HírTV
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Augusztus 11-én tette le esküjét Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke, székét pedig augusztus 19-én foglalta el. A munkájához a miniszterelnök jó egészséget kívánt egy közös fotó kíséretében.

Éppen csak elfoglalta helyét Baka András, Melléthei-Barna Márton máris arról elmélkedett egy interjúban, hogy 2027 év végén érkezhet is az új köztársasági elnök, ha a közvetlen választási modellre térnének át.

Illegitimnek tekinti a Fidesz-frakció az új köztársasági elnököt – mondta a párt országgyűlési képviselője. Tuzson Bence szerint a magyar demokrácia gyásznapja, amikor Baka András hivatalba lépett. A politikus hozzátette: minden európai alkotmányos elvvel ellentétes volt Sulyok Tamás eltávolítása, így megfontolják, hogy más fórumokon továbbvigyék az ügyet.

 

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