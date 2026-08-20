Ünnepváltás Tisza-módra

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- ÜNNEPVÁLTÁS – Nemzeti emlékezet helyett techno-party lett Augusztus 20-ból
- ÚJABB TÁVOZÓ – Lázár János is lemondott képviselői mandátumáról
- SZÁMONKÉRŐ NAGYTÁBOR – Csalódott közönség a Tisza Szigetek „sajtótlanított” találkozóján
Vesszőfutás volt Magyar Péternek a nemzeti ünnep – a köztársasági elnök beszédét kicenzúrázták a közmédiából – kinek mit intézett a kormánya... Lázadnak a Tisza-szigetek, nem kapták meg a zsíros láblógatós állásokat. Magyar pedig felzárkózott az útelágazódásos, terépcsecsős miniszterelnökök közé: a kivirágos virradatig tartó állami technoparti promózásával – aminek egyébként fülsüketítő zajától kiborultak a fővárosiak.
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