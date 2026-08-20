Ünnepváltás Tisza-módra

Vesszőfutás volt Magyar Péternek a nemzeti ünnep – a köztársasági elnök beszédét kicenzúrázták a közmédiából – kinek mit intézett a kormánya... Lázadnak a Tisza-szigetek, nem kapták meg a zsíros láblógatós állásokat. Magyar pedig felzárkózott az útelágazódásos, terépcsecsős miniszterelnökök közé: a kivirágos virradatig tartó állami technoparti promózásával – aminek egyébként fülsüketítő zajától kiborultak a fővárosiak.