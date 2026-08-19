Magyar Péter „Facebook-kormányzásának” első száz napos mérlege

ILLEGITIM – Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök

4 ÓRÁNKÉNT 1 POSZT – Magyar Péter „Facebook-kormányzásának” első 100 napos mérlege

LISTÁZÁS? – Civil szervezetek kerültek Ruff Bálinték célkeresztjébe

Vendégek:

- Abkarovits Joca, aki szerint nagy tanulság, hogy a kampányban hiába építették azt a toposzt magukról, hogy ők egy szakértői kormány – az első válsághelyzetben kiderült, hogy ettől nagyon messze vannak.

- Kovács András, aki arra hívja fel a figyelmet, hogy a válságkezelés nagyon látványosan folyik a médiában, de az alapproblémára még csak ötleteket sem mondott a kormány.

- Dezse Balázs, aki úgy véli, valójában a magyar emberek okítása folyik, a kormány legalábbis előszeretettel készít kormányzás helyett oktató videókat az internetre.

Műsorvezető: Velkovics Vilmos