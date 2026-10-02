A választás óta először látogat hazánkba az Európai Parlament jogállamiságot vizsgáló bizottsága

A LIBE Bizottság legutóbb 2025-ben látogatott Budapestre, a küldöttség most ismét Magyarországra jön. Először azóta, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt megnyerte a választásokat. A bizottság október 26-28. között tartózkodik majd a magyar fővárosban, céljuk a jogállamiság helyzetének vizsgálata. A küldöttség kormánytagokkal, ellenzéki képviselőkkel, bírákkal, civil szervezetekkel, szakszervezetekkel és újságírókkal is találkozni fog. A Külügyi Bizottság tiszás tagjai optimisták a látogatással kapcsolatban.

László András, a Patriótákért Európáért képviselőcsoport bizottsági delegáltja Facebook-oldalán viszont azt írta, hogy a Patrióták és a Fidesz-KDNP delegáció kezdeményezte, hogy börtönlátogatásokra is sor kerüljön, mert Hankó Balázs, Seszták Miklós és Bús Balázs fogvatartása az ellenzék megfélemlítését és ellehetetlenítését szolgálják. Az EP-képviselő hozzátette: elvárják, hogy a LIBE Bizottság küldöttsége a helyszínen vizsgálja meg a fogvatartásuk körülményeit. Hozzátette: Bús Balázs volt kerületi polgármestert olyan büntetés-végrehajtási intézményben tartják hónapok óta letartóztatásban, ahol erőszakos bűncselekmények miatt elítélteket helyeztek el.

A fideszes politikus egy szerdai videójában azt is számon kérte az Európai Bizottságon, hogy legfrissebb jogállamisági jelentésében miért nem szerepelnek az utóbbi idők önkényes magyarországi lépései. A politikus felszólalására az európai uniós biztos magyarázkodásba kezdett. Mint mondta: egyes elemek a jelentési ciklus végén voltak.