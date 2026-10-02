Újabb olasz polgármester tagadta meg az állampolgárságot egy bevándorlótól

A 63 éves marokkói nő se beszélni, se olvasni nem tudott olaszul, ezért a férje szerette volna elmondani helyette az állampolgársági esküt. A polgármester ezért nem engedélyezte az eskütételt és hazaküldte a nőt, mondván, tanuljon meg legalább alapszinten olaszul. A fogadalom azonban második nekifutásra sem sikerült.

Az ügyben megszólalt a helyi imám is, aki hevesen támadta a városvezetőt. Matteo Salvini ugyanakkor azt mondta: szigorítást akarnak bevezetni, így a jövőben mindenkinek nyelvvizsgát kellene tennie az állampolgárság megszerzéséhez. Aki pedig bűntényt követ el, attól meg kellene vonni. Nem ez az első eset, amikor egy olasz polgármester megtagadja az állampolgárságot a nyelvet egyáltalán nem értő külfölditől. Korábban Mestrinoban, valamint Brescia városában is elküldték a bevándorlót.