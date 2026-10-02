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Tiszás politikusok idő előtt írták ki közösségi oldalukra Hankó Balázs letartóztatását

Hankó Balázs bírósági tárgyalása alatt több tiszás politikus is a volt miniszter letartóztatásáról írt közösségi oldalán. Tették mindezt úgy, hogy még nem született ítélet.

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Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár 12 óra előtt írta ki közösségi oldalára, hogy letartóztatták a fideszes politikust. De ugyanígy járt el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is. Ők később korrigálták a kiírásukat, viszont a gazdasági és energetikai minisztérium államtitkára, Porcher Áron azóta sem módosította az ítéletet megelőző bejegyzését.

A témában ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász válaszolt az alábbi kérdésekre:

  • Mennyire megszokott, hogy egy bírósági ítélet előtt politikusok írnak a végeredményről? Milyen kérdéseket vet ez fel?
  • Többen javították a bejegyzésüket, amikor észrevették, hogy még az ítélet előtt hirdették ki az eredményt. A kikerült posztok milyen hatást gyakorolhattak a bíróságra?

 

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