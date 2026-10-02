Tiszás politikusok idő előtt írták ki közösségi oldalukra Hankó Balázs letartóztatását

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár 12 óra előtt írta ki közösségi oldalára, hogy letartóztatták a fideszes politikust. De ugyanígy járt el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is. Ők később korrigálták a kiírásukat, viszont a gazdasági és energetikai minisztérium államtitkára, Porcher Áron azóta sem módosította az ítéletet megelőző bejegyzését.

A témában ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász válaszolt az alábbi kérdésekre: