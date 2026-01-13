Ölni vágyó szakértő pisztollyal? Budai Gyula nem hagyja annyiban a Ruszin-botrányt

A magyar abszurd újabb fejezethez érkezett: Budai Gyula országgyűlési képviselőnél betelt a pohár, és írásbeli kérdéssel fordult a belügyminiszterhez, amiért a hatóságok visszaadják Ruszin-Szendi Romulusz korábban a szabálysértési eljárásban lefoglalt kedvenc játékszerét, azaz éles lőfegyverét. A Tisza Párt "békés" szakértője, aki ellen a saját bevallása szerint hat tiltott fegyverviselés ellen indult eljárást szüntettek meg, úgy tűnik, érinthetetlennek hiszi magát. A kormánypárti politikus azonban joggal teszi fel a kérdést: normális dolog-e, hogy valaki, aki ellen jelenleg is több eljárás, például a kötcsei garázdaság ügyében még vádemelési javaslat is született, fegyverrel sétálgasson a békés állampolgárok között?