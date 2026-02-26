A bíró, aki ítélkezett Tasnádi Péter ügyében is: Kalina József nyugdíjas évei

A szakember, aki pályáját egy emlékezetes garázdasági üggyel kezdte, visszatekintett a legnehezebb pillanatokra, köztük a Süveges-per drámai fordulataira és azokra az éjszakákra, amikor a konyhaasztalánál, kézzel írta meg több száz oldalas ítéleteit. Az interjúból kiderül, hogyan birkózott meg a vádlottak és hozzátartozóik nyomásgyakorlásával, miért érezte néha "gombóccal a torkában" a hivatása súlyát, és hogyan telnek napjai ma, a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével elismert bírói pálya után.