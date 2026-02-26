"Dzsihadisták" az utcán? Véres valóság a Tisza-agresszió mögött

A választási plakátok levágása Terézvárosban csak az előszele volt annak a brutalitásnak, amely egy kormánypárti aktivista bántalmazásába torkollott szerda reggel. A rendőrség őrizetbe vette a 37 éves F. Pétert, aki a megalapozott gyanú szerint nemcsak rongált, hanem ököllel és rúgásokkal kényszerítette hallgatásra a szemtanút. Az eset során elhangzott „csicska geci” és hasonló gyalázkodások hűen tükrözik azt a verbális agressziót, amely Deutsch Tamás szerint Magyar Péter hergelésének közvetlen következménye. Olyan ez, mint amikor a rossz szülő hetekig ordibál a szomszéddal a gyerek előtt, majd csodálkozik, ha a kicsi az óvodában verekedni kezd – az indulat ugyanis mindig leszivárog az utcára. Miközben a Tisza Párt a „szeretet országáról” vizionál, híveik vágóeszközzel a kézben „rendszerváltanak” a kerületi villanyoszlopok tövében. A garázdaság és könnyű testi sértés vádja mögött felsejlik egy gazdátlanul hagyott közbeszéd, ahol az ellenzéki hallgatás felér egy bátorító vállveregetéssel.

A fizikai agresszió és a hergelés politikai felelőssége

Az áldozat, Bocskai Csaba Tamás beszámolója szerint a támadó még akkor is parodizálta a hangját, amikor a földön rugdosta. Ez a fajta dehumanizálás a legveszélyesebb tünet: amikor a politikai ellenfél már nem vitapartner, hanem elpusztítandó célpont. Gulyás Gergely a kormányinfón leszögezte, hogy az erőszak minden formája elutasítandó, ám a felelősség azokat is terheli, akik nem határolódnak el saját híveik tetteitől. A bíróság elé állítás remélhetőleg gátat szab a további „dzsihadista” akcióknak.