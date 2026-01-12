Pisztoly a gyerekek között? Magyar Péter tudott róla, most vallania kell!

A Tisza Párt körül folyamatosan dagad a botrány, és most Budai Gyula elégelte meg a cinikus mellébeszélést: a kormánypárti politikus Magyar Péter azonnali személyes meghallgatását kezdeményezte a hatóságoknál. A Nemzeti Nyomozóirodánál tett határozott lépés nem a véletlen műve, hiszen a pártelnök korábban maga ismerte el nyilvánosan, hogy pontosan tudomása volt arról: Ruszin-Szendi Romulusz nem vízipisztollyal, hanem éles lőfegyverrel az oldalán parádézott a gyanútlan választópolgárok között. A magát a "béke pártjának" hazudó formációnál ez a vadnyugati stílus meglehetősen visszás, főleg annak fényében, hogy ezeken az eseményeken gyakran kisgyermekek is jelen voltak. Vajon a Tisza párt elnöke ezúttal is a megszokott hazugságokba menekül, vagy a rendőrségen végre kénytelen lesz vállalni a felelősséget ezért a döbbenetes és veszélyes amatőrizmusért?