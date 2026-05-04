Újabb hangfelvételek leiratai kerültek elő az ukrán korrupciós botrányban

A nyilvánosságra hozott szövegek alapján Timur Mindics milliárdos vállalkozó, aki az ukrán elnök legbelsőbb köréhez tartozik, tavaly nyáron az egyik legnagyobb ukrán fegyvergyártó vállalat érdekeiért lobbizott az akkori védelmi miniszternél.
Bár felvételek hitelességét egyelőre nem erősítették meg, elemzők szerint politikai következményei lehetnek Volodimir Zelenszkijre nézve is.
A NABU még tavaly novemberben leplezte le azt a 100 millió dolláros korrupciós ügyet, amelyben több miniszter és az ukrán elnök legközelebbi ismerősei is érintettek. A NABU által nyilvánosságra hozott korábbi felvételeken magas rangú tisztviselők és ismerőseik nagyszabású kenőpénzekről beszélgettek. Eddig egyedül a volt energiaügyi minisztert, Herman Haluscsenkót függesztették fel hivatalából és előzetes letartóztatásba került.
A NABU nagy számban foglalt le adathordozókat a korrupciós ügyben. Az elmúlt napokban azonban újabb hangfelvételek leiratai jelentek meg az ukrán sajtóban, az Ukrainszka Pravda újságírója egy hosszú videóban olvasta fel a párbeszédeket.
A hangfelvételek egyikéből kiderül az is, hogy az ukrán elnök és belső köre luxusvillákat építtetett magának az uniós forrásokból. Egy helyen Timur Mindics beszél építkezési tervekről, valamint a dróngyártásra szánt 7 milliárd euró elsikkasztásáról. Összesen négy kijevi luxusvilláról van szó, amelyből egy Volodimir Zelenszkijé lehet. Mindicset egyébként ukrán újságírók pár hónappal ezelőtt megtalálták Izraelben. A férfi a letartóztatása előtti utolsó pillanatban szökött meg, az ukrán ellenzék szerint a hatóságok segítségével.
"Ez az ügy 90%-ban egy médiacirkusz." - ezt mondta a szökött milliárdos, aki a média és a szerinte önmagukat reklámozó ukrán korrupcióellenes hatóságok áldozatának tartja magát. Mindics Zelenszkij egyik legközelebbi barátja, a hírhedt aranyvécé tulajdonosa, tagadja a bűnösségét.
Az ukrán korrupciós botrányban érintett még Zelenszkij jobbkeze, Andrij Jermakkal korábbi kabinetfőnök is, aki az ügy miatt lemondásra kényszerült. A NABU továbbra is nyomoz, vádat azonban mindeddig nem emeltek sem Mindiccsel, sem Umerovval, sem Jermakkal szemben.