Újabb hangfelvételek leiratai kerültek elő az ukrán korrupciós botrányban

Bár felvételek hitelességét egyelőre nem erősítették meg, elemzők szerint politikai következményei lehetnek Volodimir Zelenszkijre nézve is.

A NABU még tavaly novemberben leplezte le azt a 100 millió dolláros korrupciós ügyet, amelyben több miniszter és az ukrán elnök legközelebbi ismerősei is érintettek. A NABU által nyilvánosságra hozott korábbi felvételeken magas rangú tisztviselők és ismerőseik nagyszabású kenőpénzekről beszélgettek. Eddig egyedül a volt energiaügyi minisztert, Herman Haluscsenkót függesztették fel hivatalából és előzetes letartóztatásba került.

A NABU nagy számban foglalt le adathordozókat a korrupciós ügyben. Az elmúlt napokban azonban újabb hangfelvételek leiratai jelentek meg az ukrán sajtóban, az Ukrainszka Pravda újságírója egy hosszú videóban olvasta fel a párbeszédeket.

A hangfelvételek egyikéből kiderül az is, hogy az ukrán elnök és belső köre luxusvillákat építtetett magának az uniós forrásokból. Egy helyen Timur Mindics beszél építkezési tervekről, valamint a dróngyártásra szánt 7 milliárd euró elsikkasztásáról. Összesen négy kijevi luxusvilláról van szó, amelyből egy Volodimir Zelenszkijé lehet. Mindicset egyébként ukrán újságírók pár hónappal ezelőtt megtalálták Izraelben. A férfi a letartóztatása előtti utolsó pillanatban szökött meg, az ukrán ellenzék szerint a hatóságok segítségével.

"Ez az ügy 90%-ban egy médiacirkusz." - ezt mondta a szökött milliárdos, aki a média és a szerinte önmagukat reklámozó ukrán korrupcióellenes hatóságok áldozatának tartja magát. Mindics Zelenszkij egyik legközelebbi barátja, a hírhedt aranyvécé tulajdonosa, tagadja a bűnösségét.

Az ukrán korrupciós botrányban érintett még Zelenszkij jobbkeze, Andrij Jermakkal korábbi kabinetfőnök is, aki az ügy miatt lemondásra kényszerült. A NABU továbbra is nyomoz, vádat azonban mindeddig nem emeltek sem Mindiccsel, sem Umerovval, sem Jermakkal szemben.