Így bukott le a legkeresettebb magyar bűnöző

A „magyar Escobarként” emlegetett B. Jánost Mexikóban fogták el nemzetközi akcióval, miután 6 év fegyház elől menekült álnéven a Karib-tenger partjára.
A mexikói elfogás véget vetett a magyar Escobar néven ismert bűnöző bujkálásának. B. János álnéven, taxisként rejtőzködött Cancúnban, miután a kábítószer-kereskedelem miatt kiszabott hatéves fegyházbüntetése elől megszökött.
A Nemzeti Nyomozó Iroda, az FBI és az Interpol összehangolt munkája vezetett a bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények irányítójának kézre kerítéséhez, akit azóta hazaszállítottak büntetése letöltésére a magyar hatóságok.