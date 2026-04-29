Így bukott le a legkeresettebb magyar bűnöző

A mexikói elfogás véget vetett a magyar Escobar néven ismert bűnöző bujkálásának. B. János álnéven, taxisként rejtőzködött Cancúnban, miután a kábítószer-kereskedelem miatt kiszabott hatéves fegyházbüntetése elől megszökött.

A Nemzeti Nyomozó Iroda, az FBI és az Interpol összehangolt munkája vezetett a bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények irányítójának kézre kerítéséhez, akit azóta hazaszállítottak büntetése letöltésére a magyar hatóságok.