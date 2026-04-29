60 sérülés és halálos hallgatás

A pécsi gyerekgyilkosság jogerős ítélete szerint O. I. K. tizennégy év fegyházat kapott, miután végzett kisfiával. Az apa, B. T. nyolc év hat hónapot kapott, mert tétlenül nézte a tragédiát. A bíróság rögzítette: a szakszerű segítség elmaradása és a szülői kötelezettségszegés vezetett a kisfiú halálához.

A fegyházbüntetés mértéke rávilágít a bűncselekmény súlyára, miközben a közömbösség és a brutális bántalmazás emléke továbbra is sokkolja a közvéleményt.