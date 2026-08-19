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Nyomozás indult a rimaszombati emlékműrongálás miatt

Ismeretlen tettesek hétfő este festékkel és magyarellenes feliratokkal gyalázták meg Rimaszombat településrészének református temetőjében álló huszáremlékművet. Az emlékmű a Don-kanyarban elesett 33 gömöri huszárnak állít emléket, és alig néhány hónappal korábban lett újjáépítve és felavatva.

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Ez év májusában avatták fel az újjáépített rimaszombati hősi emlékművet az alsópokorágyi temetődombon. A Don-kanyarban elesett 33 rimaszombati huszár emlékére állított obeliszk az eredeti tervrajzok alapján, a régi emlékmű egyes köveinek felhasználásával készült el, mindössze néhány kilométerre az egykori helyszíntől.

Csiszológéppel próbálta eltüntetni egy helyi lakos a szlovák gyalázkodó feliratot és obszcén firkákat az elcsúfított mementóról. Hétfő este ismeretlenek festékkel fújták le az emlékmű talapzatát, amely nagy felháborodást váltott ki a Felvidéken élők körében. A szlovák hatóságok már megtartották a helyszíni szemlét, és megkezdték a nyomozást az ügyben.

A rongálásról elsőként Orosz Örs, az emlékművet újraállító Sine Metu Egyesület elnöke adott hírt a közösségi oldalán. Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy az alsópokorágyi temető „a mi Úz-völgyünk” lett. Meglátása szerint ez nem egyedi eset, a kormány legitimálja ezeket az eseményeket, például a Lex Benes elfogadásával erősen magyarellenes hangokat ütött meg.

 

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