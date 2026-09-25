Három nemzetközi szökevényt fogtak el Magyarországon

Egy húsz éve körözött brit férfit fogtak el Magyarországon

Az FBI-tól érkezett a jelzés, hogy a 60 éves, gyermekek elleni szexuális bűncselekmények elkövetésével vádolt szökevényt hazánkban azonosították. Miután sikerült behatárolni a férfi tartózkodási helyét, az NNI értesítette a hajdú-bihar vármegyei rendőröket, hogy a célszemély autóval, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye felől az M3-as autópályán feléjük tart. Több rendőri egységet is a helyszínre irányítottak, a járőrök pedig Polgárnál érték utol az autót, majd egy pihenőhelyre kísérték.

Az FBI az NNI segítségét kérte egy magyar férfi azonosításához

N. Csabával szemben az amerikai hatóságok évek óta többrendbeli, gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt folytatnak eljárást. Az NNI Transzatlanti Műveleti Osztályának munkatársai a Magyarországon dolgozó FBI-ügynökökkel közösen kezdték keresni a 48 éves férfit. Az alapos nyomozás végül Győrbe vezette őket, ahol sikerült a nyomára bukkanniuk. N. Csabát augusztus 28-án hajnalban, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren adták át az amerikai hatóságoknak.

Kettős állampolgárságú férfit adtak át a magyar rendőrök az amerikai hatóságoknak

A magyar-amerikai férfi ellen szexuális bűncselekmények miatt büntetőeljárás indult, ám mivel megszökött, körözést adtak ki az 59 éves férfival szemben. Az első fokon eljáró bíróság azonban szabadon engedte a férfit, később viszont a másodfokú bíróság elrendelte az elfogását.

Hiába telnek el évek vagy akár évtizedek, a körözött bűnözők nem lehetnek biztosak abban, hogy végleg eltűntek a hatóságok látóköréből. A nemzetközi együttműködésnek köszönhetően egyre több szökevényt találnak meg, majd adnak át annak az országnak, ahol felelősségre vonás vár rájuk.