119 éves lehet a világ legidősebb embere

José ma már napjainak nagy részét pihenéssel tölti

A costa rica-i férfi személyi igazolványa szerint 1907. július 11-én született, vagyis már a 119. életévét is betöltötte. Gyermekkorában még alig létezett autóközlekedés Costa Ricában, 7 év híján majd három évszázad technikai fejlődését követhette nyomon.

José Flores egész életében vidéken dolgozott, 8 gyermeke született, ma pedig 23 unokája, 25 dédunokája és egy ükunokája van. A család régi fényképei és igazolványai csaknem egy teljes évszázad történetét őrzik. José a Guanacaste tartományban fekvő Sardinalban él, egy szerény faházban, körülbelül húszpercnyi autóútra a Csendes-óceán partjától. A település a Nicoya-félszigeten található, amelyet a világ úgynevezett 5 Kék Zónájának egyikeként tartanak számon.

A Kék Zónákban feltűnően sokan érik meg jó egészségben a százéves kort

A helyiek a kalciumban és magnéziumban gazdag ivóvíznek, a kukoricára és babra épülő hagyományos étrendnek, valamint az aktív életmódnak is szerepet tulajdonítanak. A szakértők szerint azonban legalább ilyen fontosak az erős családi és közösségi kapcsolatok.

A 119 éves életkort azonban még nem hitelesítették nemzetközileg. A szakértőknek meg kell vizsgálniuk José születési és keresztelési anyakönyvi kivonatát, valamint életének későbbi szakaszaiból fennmaradt iratait is.

Akár Guinness Világrekord is lehet belőle

Az iratokat várhatóan nemzetközi szervezetek is értékelik, és ha José Flores életkorát hivatalosan igazolják, nemcsak a világ legidősebb férfija, hanem a jelenleg ismert legidősebb élő ember lehet. A jelenlegi hivatalos rekorder a brit Ethel Caterham, aki 1909 augusztusában született, és 2026-ban töltötte be a 117. életévét. José ennél csaknem két évvel idősebb lehet.

Amíg a hivatalos döntésre várnak, José Flores élete ugyanúgy folytatódik tovább: családi körben, komótos ebédekkel, délutáni pihenéssel és rövid sétákkal. A rekordot még igazolni kell, de 119 év családi történeteit már senki sem veheti el tőle.

