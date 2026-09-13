13 éves lánynak hitt rendőrrel beszélt meg szexuális találkozót, húsz évig bujkált

A 60 éves brit férfit az Egyesült Államokban 2004 óta körözték. A vád szerint egy 13 éves lánynak hitt személlyel beszélt meg szexuális találkozót, aki valójában titkos műveletet végző rendőr volt. A férfi később elhagyta az Egyesült Államokat, és több mint húsz évig bujkált. Az FBI jelzése után a magyar rendőrök azonosították autóját, majd Polgárnál elfogták. A Fővárosi Törvényszék azonban a kettős büntethetőség hiányára hivatkozva szabadlábra helyezte; az ügyészség fellebbezett, így az ügy másodfokon folytatódik.