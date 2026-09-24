Magyar Péter kormánya betiltotta a külhoni magyarok brüsszeli kulturális programjait

A képviselő levélben fordult a külügyminiszterhez válaszokért, de nem vár a megoldásra: az összmagyar szempontból kiemelten fontos programot a Polgári Magyarország Alapítvány brüsszeli székhelyén tartják meg. Hrivnák Tünde divattervezővel közösen így mégis megrendezik a divatbemutatóval és kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött kiállítást, amely a beregi és nagydobronyi motívumkincsen keresztül hívja fel a figyelmet a külhoni magyar hagyományokra és a háborús hátországban élő nők közösségi megtartó erejére.