Megszólalt az Alapjogokért Központ főigazgatója az NNI nyomozása után

Az Alapjogokért Központ mindig hatályos magyar jogszabályi kereteknek megfelelően működött - reagált a szervezet főigazgatója arra, hogy az Alapjogokért Központ egyik háttérintézetével összefüggésben indított eljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda.

A police.hu oldalon közzétett tájékoztatás szerint az eljárás jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselő foglalkoztatását érinti.

A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a külföldi tisztségviselő a lengyel Marcin Romanowski, aki 2019 és 2023 között a Jog és Igazságosság vezette konzervatív lengyel kormány igazságügyi miniszterhelyettese volt. Miután elveszítették a 2023-as parlamenti választást a lengyel ügyészség eljárást indított Romanowski ellen az Igazságosság Alap pénzeinek felhasználásával összefüggésben.

A volt miniszterhelyettes később Magyarországra érkezett, ahol 2024 decemberében politikai menedékjogot kapott. Ezt követően az Alapjogokért Központ által létrehozott Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője lett, és több nyilvános eseményen is szerepelt hazánkban, köztük a 2025-ös CPAC Hungary panelbeszélgetésen, ahol arról beszélt, hogy politikai üldöztetés miatt kellett elhagynia Lengyelországot, és köszönetet mondott a magyar kormánynak a számára biztosított védelemért.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója híradónknak kiemelte, hogy a szervezet tevékenysége mindenben eleget tett a hatályos jogszabályi előírásoknak.