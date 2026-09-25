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„Ameddig beszélgetünk, nem lővünk egymásra” – Robert C. Castel a pekingi csúcstalálkozó valódi tétjéről

A pekingi kínai–amerikai csúcstalálkozó egyetlen konkrét eredménye a szakértői szinten nyélbe ütött kéthónapos vámfegyverszünet volt, a háttérben azonban rendkívül bonyolult geopolitikai játszma zajlik a két szuperhatalom között – értékelte a HírTV Napindító című műsorában Robert C. Castel.

  • Napindító
  • 1 órája
  • Frissítve: 6 perce
  • Forrás: HírTV
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Az Alapjogokért Központ Jeruzsálemből bejelentkező biztonságpolitikai tanácsadója kifejtette: Tajvan ügyében a katonai segélyek felfüggesztése és a fogalmazásmód a fő aduász, míg a mesterséges intelligenciáról és a ritkaföldfémekről szóló viták valójában a technológiai előny megtartásáról és a feldolgozóipari monopolhelyzetek megtöréséről szólnak. Robert C. Castel szerint a nyilvános nyilatkozatok mögött zajló árnyékboxolás ellenére a legfontosabb tény maga a folyamatos párbeszéd, hiszen amíg a felek a tárgyalóasztalnál ülnek, elkerülhető a nyílt katonai konfliktus.

 

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