„Ameddig beszélgetünk, nem lővünk egymásra” – Robert C. Castel a pekingi csúcstalálkozó valódi tétjéről

Az Alapjogokért Központ Jeruzsálemből bejelentkező biztonságpolitikai tanácsadója kifejtette: Tajvan ügyében a katonai segélyek felfüggesztése és a fogalmazásmód a fő aduász, míg a mesterséges intelligenciáról és a ritkaföldfémekről szóló viták valójában a technológiai előny megtartásáról és a feldolgozóipari monopolhelyzetek megtöréséről szólnak. Robert C. Castel szerint a nyilvános nyilatkozatok mögött zajló árnyékboxolás ellenére a legfontosabb tény maga a folyamatos párbeszéd, hiszen amíg a felek a tárgyalóasztalnál ülnek, elkerülhető a nyílt katonai konfliktus.