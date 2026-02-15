Döntött a kormány: Május végéig marad a kötelező árréscsökkentés és a SZÉP-kártyás fizetés

Győzött a kormányzati szigor az árspekulánsok felett: Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón bejelentette, hogy a kormány május 31-ig meghosszabbítja az árréscsökkentés intézkedését. A számok nem hazudnak, a januári inflációs adatok bizonyítják, hogy a hatósági beavatkozás nélkül a háztartási cikkek és az élelmiszerek ára az egekben maradt volna. Most azonban fellélegezhetnek a magyar családok: a boltban a kasszánál végre nem a sokk, hanem a megtakarítás fogadja őket.