"Európa csak nézőközönség a saját temetésén" – Kíméletlen diagnózis a nyugati vezetők árulásáról

Az amerikai birodalom nem szövetségesként, hanem prédaállatként tekint ránk, és a szemünk láttára semmisül meg Európa versenyképessége egy idegen háború oltárán. A Hír FM stúdiójában Bogár László és Boros Imre Gajdics Ottó vendégeként elemezte a helyzetet, és nem finomkodtak: Ukrajna csupán eszköz, Mario Draghi és a brüsszeli elit pedig végrehajtók. A recept ugyanaz, mint a 70-es években: akkor az olajjal, most a gázzal és a fegyverekkel szívják ki a tőkét a zsebünkből, miközben mi tapsolunk a saját kivégzésünkhöz.

A nagy kifosztás 2.0 – Így tesznek tönkre minket

Ne legyenek illúzióink: amit ma versenyképességi válságnak hívnak, az valójában egy brutális vagyonátcsoportosítás. Ahogy Bogár László rámutatott: a 60-as évek végén Európa még túl erős volt, a német ipar szárnyalt, a dollár pedig gyenge volt. Mit lépett erre Amerika? Kirobbantotta az olajválságot, és 16-szorosára emelte az energiahordozók árát, amit csak dollárért lehetett venni. Ismerős a helyzet? Ma ugyanez történik. Leválasztanak minket az olcsó orosz energiáról, hogy ötszörös áron vegyük meg az amerikai LNG-t. Közben pedig egy olyan háborút finanszíroztatnak velünk Ukrajnában, amihez semmi közünk, de ami csődbe viszi a nemzetállamokat.

A műsorban elhangzott a végső, kijózanító ítélet is: Európa ma már nem tényező. A jövőről nem Brüsszelben döntenek, hanem a "három test" – Amerika, Oroszország és Kína – alkujában. A mi feladatunk egyetlen dolog lenne: kimaradni a darálóból, és nem hagyni, hogy a "birodalmi ügynökök" (mint Draghi vagy Ursula) az utolsó fillérünket is átutalják a tengerentúlra.