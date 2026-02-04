Az EU eltörölné egyes génszerkesztett élelmiszerek jelölését

Az Európai Parlament várhatóan márciusban dönthet arról, hogy bizonyos új géntechnológiai eljárásokkal (NGT) előállított élelmiszereket ne kelljen külön jelölni a boltok polcain. A döntés azonban messze túlmutat egy technikai jogszabály-módosításon. A tervezett uniós irány szerint bizonyos génszerkesztett termékek kikerülhetnek a kötelező jelölési rendszerből, ami alapjaiban érintheti a fogyasztók tájékozódási lehetőségeit, a vetőmagpiac működését és az ökológiai gazdálkodás jövőjét is.