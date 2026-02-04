Az orosz energiáról való leválás egyenlő a rezsicsökkentés végével

Magyarország számára a jelenleg vezetéken érkező orosz gáz alternatívája a cseppfolyósított gáz (LNG) behozatala lenne, melynek azonban szállítási költsége hét-nyolcszorosa is lehet a vezetékeshez képest. Ez önmagában 30-40%-kal növeli a beszerzési árat, és annál nyilván jóval nagyobb mértékben a fogyasztói rezsiköltségeket. Elesnénk a hosszú távú orosz energiabeszerzést kompenzáló kedvezményes árazástól.