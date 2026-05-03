Szalai Piroska szerint a gazdasági adatok cáfolják a baloldal narratíváját

Az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottságának leendő alelnöke a Magyar Nemzetnek niyilatkozott.

Szalai Piroska arra emlékeztetett, 2010-hez képest egy millióval többen dolgoznak Magyarországon, jelenleg mintegy 4,7 tized millióan, a reálbérek pedig megduplázódtak az elmúlt 16 évben. A munkaerőpiaci szakértő az inflációval kapcsolatban a lapnak kiemelte, hogy a leköszönő kormány gazdaság-politikájának köszönhetően a pénzromlás mértéke a 2023 januári mintegy 26 százalékról 2026 februárjára 1,4 tized százalékra csökkent, ami példátlan a  világgazdaság történetében.

 

