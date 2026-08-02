Romániában és Szerbiában is energetikai vészhelyzetet van

Románia áramimportra szorul, míg Szerbia vészhelyzeti intézkedéseket vezetett be. Robert Fico szlovák miniszterelnök teljes szolidaritásáról biztosította Magyarországot, de hozzátette: a szlovák atomerőművek sosem járhatnak úgy, mint a paksi.
A hőhullámok és aszály miatt az Alsó-Duna vízszintje is kritikusan alacsony. A helyzet súlyos energiahiányt okoz Romániában és Szerbiában is.
Románia áramimportra szorul, míg Szerbia vészhelyzeti intézkedéseket vezetett be. Robert Fico szlovák miniszterelnök teljes szolidaritásáról biztosította Magyarországot, de hozzátette: a szlovák atomerőművek sosem járhatnak úgy, mint a paksi.