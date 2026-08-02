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Romániában és Szerbiában is energetikai vészhelyzetet van

A hőhullámok és aszály miatt az Alsó-Duna vízszintje is kritikusan alacsony. A helyzet súlyos energiahiányt okoz Romániában és Szerbiában is.

  • Hírek
  • 39 perce
  • Forrás: HírTV
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Románia áramimportra szorul, míg Szerbia vészhelyzeti intézkedéseket vezetett be. Robert Fico szlovák miniszterelnök teljes szolidaritásáról biztosította Magyarországot, de hozzátette: a szlovák atomerőművek sosem járhatnak úgy, mint a paksi.

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