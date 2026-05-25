Brutális teltházzal indult a pünkösdi hosszú hétvége

Hivatalosan is megkezdődött a nyári főszezon előszoobája: a pünkösdi hosszú hétvégére országszerte szinte teljesen megteltek a hazai wellness-szállodák és fürdővárosok. Miközben a vidéki turisztikai központok – köztük Hévíz és a Balaton – az utolsó szabad szobákért küzdő vendégseregre és különleges ünnepi programokra készülnek, a fővárosnak a Bajnokok Ligája döntője adhat történelmi gazdasági lendületet. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint az erős forint és a geopolitikai kihívások ellenére kifejezetten erős szezon áll előttünk, sőt: a friss kutatások szerint a magyar tenger idén az árversenyben még Horvátországot is lekörözheti.