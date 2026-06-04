Egyre több energiahordozót érinthet a közel-keleti konfliktus

Repülőjegyek, tankolás, téli fűtés – a közel-keleti konfliktus hatásai jóval hamarabb megjelenhetnek a mindennapokban, mint azt sokan gondolnák. Miközben a figyelem elsősorban az olajpiacra irányul, a szakértők szerint már most az egyik legérzékenyebb terület a kerozinpiac, ahol az áremelkedés közvetlenül érinti a légi közlekedést. De nem csak a repülőgép-üzemanyag kerülhet nyomás alá: a dízel, a benzin és a földgáz piacán is egyre több a bizonytalanság.