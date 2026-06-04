Egyre több energiahordozót érinthet a közel-keleti konfliktus

Eltérő időhorizonton, de a közel-keleti geopolitikai feszültségek máris elérték az európai energiapiacot, láncreakciót indítva el a különböző ágazatokban. Miközben a légiközlekedés már most a drasztikusan megugró kerozinárakkal és a logisztikai újratervezéssel küzd, a nyári utazási főszezonra a dízelpiacon is megjelenhetnek a komoly árnyomás és a lokális ellátási zavarok.
A legnagyobb középtávú kockázatot azonban a gáztárolók lassú feltöltése jelenti: a katari LNG-szállítások elakadása miatt Európa a tervezett 90%-os célszint alatt, jelentős áremelkedési kockázattal vághat neki a következő fűtési szezonnak
– figyelmeztet Dr. Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője.