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Egyre több energiahordozót érinthet a közel-keleti konfliktus

Repülőjegyek, tankolás, téli fűtés – a közel-keleti konfliktus hatásai jóval hamarabb megjelenhetnek a mindennapokban, mint azt sokan gondolnák. Miközben a figyelem elsősorban az olajpiacra irányul, a szakértők szerint már most az egyik legérzékenyebb terület a kerozinpiac, ahol az áremelkedés közvetlenül érinti a légi közlekedést. De nem csak a repülőgép-üzemanyag kerülhet nyomás alá: a dízel, a benzin és a földgáz piacán is egyre több a bizonytalanság.

  • Radar
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Eltérő időhorizonton, de a közel-keleti geopolitikai feszültségek máris elérték az európai energiapiacot, láncreakciót indítva el a különböző ágazatokban. Miközben a légiközlekedés már most a drasztikusan megugró kerozinárakkal és a logisztikai újratervezéssel küzd, a nyári utazási főszezonra a dízelpiacon is megjelenhetnek a komoly árnyomás és a lokális ellátási zavarok. 

A legnagyobb középtávú kockázatot azonban a gáztárolók lassú feltöltése jelenti: a katari LNG-szállítások elakadása miatt Európa a tervezett 90%-os célszint alatt, jelentős áremelkedési kockázattal vághat neki a következő fűtési szezonnak

– figyelmeztet Dr. Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője.

 

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